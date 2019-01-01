Дрозденко проконтролировал качество воды в Любани



Известно, что на строительство комплекса ушло 46,5 миллионов рублей. Большую часть денег выделили из регионального бюджета, а также немного добавили из средств поселения, говорится в ivbg.ru.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в жилых домах Сясьстроя восстановили водоснабжение . (Элла Андреева, Gazeta.SPb)



На новый объект приехал губернатор Ленинградской области, чтобы оценить, насколько хорошо справляются установки. Вместе с ним приехал заместитель по ЖКХ Олег Коваль, который лично выпил стакан воды после очистки и остался доволен. Глава региона заявил, что такие сооружения будут появляться во всех районах Ленинградской области, где есть проблемы с доступом к питьевой воде.