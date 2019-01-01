«Зенит» намерен выкупить игрока сборной Аргентины Маркоса Акунью

ФК «Зенит» предложил Акуньи 20 миллионов евро, а также контракт на четыре года. Пока что непонятно, согласиться ли аргентинский футболист, так как на него претендуют сразу несколько клубов. Известно, что сделка может состояться в ближайшее время – Акуньи не давал никаких комментариев, так что остается просто ждать, говорится в РИА Новости, которые ссылаются на португальские СМИ.





К слову, Маркос Акунья играет за «Спортинг» с 2017 года, а за сборную страны он вышел на поле этим летом в России.





До этого в прессе писали, что «Зенит» готов заплатить игроку сумму вдвоем меньше.







