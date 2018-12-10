СКА дома обыграл московское «Динамо» со счетом 3:1





За пять минут до конца первого периода армейцы открыли счет в матче. Динар Хафизуллин на добивании забросил шайбу в ворота «Динамо». Ассистент — Никита Гусев.





Первый период закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев.



На старте второго периода Илья Каблуков сфолил на нападающем «Динамо» и был отправлен в штрафной бокс на две минуты за подножку. Динамовцы быстро реализовали большинство и сравняли счет. Автором заброшенной шайбы стал Дмитрий Кагарлицкий.



В середине второго игрового отрезка СКА снова выходит вперед. Павел Дацюк получил пас из-за ворот от Плотникова и в одно касание отправил шайбу в ворота Бочарова. Отметим, что это восьмая шайба нападающего СКА в этом сезоне.



За четыре минуты до конца второго периода у гостей Егор Зайцев за удар клюшкой получил дисциплинарный штраф до конца игры.



Второй период закончится со счетом 2:1 в пользу армейцев.



СКА не смог воспользоваться пятиминутным удалением у гостей.



В середине третьего периода Антон Белов мощным дальним броском отправил шайбу в сетку ворот и сделал счет 3:1 в пользу своей команды. По результативному баллу получили Никита Гусев и Николай Прохоркин.

Итоговый счет 3:1 в пользу армейцев.





Следующий матч состоится 22 января. СКА принимает минское «Динамо».













Фото: ХК СКА















СКА обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.