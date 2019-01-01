В Красном Бору под колесами иномарки погибла женщина



К сожалению, врачи, которые прибыли на место происшествия, не смогли оказать помощь пострадавшей – им оставалось лишь констатировать смерть. За рулем иномарки сидел молодой мужчина, пока непонятно, как обстояло дело, говорится в сообщении УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Не уточняется, нарушала ли женщина правила дорожного движения. Возможно, всему виной гололедица и невнимательность автомобилиста.

Известно, что женщина переходила через дорогу, когда на нее наехал «Опель Астра». В результате столкновения пешеход получила серьезные травмы, несовместимые с жизнью.