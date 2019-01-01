Авария на "Скандинавии" унесла жизни шестимесячной малышки и её матери

Сегодня, 17 января, около 19:20 на трассе “Скандинавия” произошло страшное ДТП, жертвами которого стали два человека. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.





Авария случилась на 134 км трассы. Предварительно установлено, что Hyundai Solaris под управлением мужчины 1994 г.р. выехал на полосу встречного движения и врезался в Volkswagen Multivan.





Внутри Hyundai, помимо водителя, находились два пассажира: женщина 1994 г.р. и её шестимесячная дочь. В момент аварии женщина держала ребенка на руках. От полученных травм девочка и её мать погибли на месте происшествия.





Мужчину, который находился за рулём Hyundai, госпитализировали – его состояние оценивается как тяжёлое. О тех, кто находился в Volkswagen, и об их состоянии, пока не сообщается.





Правоохранители уже приступили к выснению обстоятельств случившегося и начали проверку по этому делу.





Сегодня Gazeta.SPb рассказывала ещё об одном похожем ДТП. Оно произошло на трассе Петербург – Морье. Там в результате лобового столкновения скончалась женщина . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



