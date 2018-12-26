В жилых домах Сясьстроя восстановили водоснабжение

В СМИ об отключении воды начали писать ближе к шести часам вечера сегодня, 17 января. Без водоснабжения остались около трехсот зданий. Специалисты, прибывшие на место происшествия, рассказали о неисправности трубопровода. Сначала они думали, что смогут справиться с дефектом без отключения воды, но ничего не вышло. В результате примерно 13 тысяч человек были вынуждены ждать окончания работ. Сейчас работы наконец завершены – вода возвращается в дома, говорится в ТАСС.





Коммунальные аварии становятся плохой традицией этой зимы – что в Санкт-Петербурге, что в Ленинградской области почти ежедневно отключают горячую или холодную воду, а также отопление. Обычно это связано с плохими погодными условиями и перепадом температур.







