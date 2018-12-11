Управляющие компании будут общаться с петербуржцами через социальные сети

Временно исполняющий обязанности главы города Александр Беглов распорядился, чтобы власти стали доступнее для петербуржцев в социальных сетях. Управляющие компании, исполняя его поручение, наконец зарегистрировали официальные группы, в которых будут публиковать актуальную информацию, а также отвечать на вопросы горожан. Эти площадки объединят не только органы исполнительной власти и горожан, но и людей, проживающих в одних районах Санкт-Петербурга, говорится в сообщении Смольного.





Так, в группах можно будет обсудить благоустройство территорий и состоянии тех или иных жилых домов.







