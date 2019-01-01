От лобового столкновения на трассе Петербург – Морье погибла женщина

Сегодня, 17 января, примерно в 17:20, во Всеволожском районе Ленинградской области произошло ДТП, унесшее жизнь человека. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.





Авария произошла на 13 км дороги “Санкт-Петербург – Морье”. По предварительной информации, 58-летняя женщина, управляя Daewoo Matiz, вывернула на полосу встречного движения и врезалась в автомобиль Peugeot.





Удар оказался слишком сильным – у женщины не было шансов выжить. От полученных травм она скончалась на месте аварии. Владелец Peugeot тоже пострадал. Его госпитализировали.





Причины ДТП ещё не установлены, но наиболее возможный вариант – это снег, который буквально заносит дорогу.





Недавно Gazeta.SPb писала о том, что лобовое столкновение на Ропшинском шоссе унесло две жизни . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



