Беглов призвал активнее убирать снег в Санкт-Петербурге



Помимо прочего, Беглов потребовал, чтобы не забывали убирать осадки с крыш зданий. Отдельное внимание он обратил на торговые центры и места повышенного скопления людей – руководители тех или иных объектов должны следить за ситуацией и вовремя очищать подведомственные территории, говорится в сообщении Смольного.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге бороться с последствия снегопада будут более тысячи снегоуборочных машин и дворников. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)

Помимо прочего, Беглов потребовал, чтобы не забывали убирать осадки с крыш зданий. Отдельное внимание он обратил на торговые центры и места повышенного скопления людей – руководители тех или иных объектов должны следить за ситуацией и вовремя очищать подведомственные территории, говорится в сообщении Смольного.

Документ вступил в силу с пяти часов вечера 17 января и будет актуален до 9 утра 20 января. Таким образом, глава города распорядился, чтобы ведомства бросили все силы на то, чтобы предотвратить чрезвычайные ситуации. Они продолжат борьбу против гололеда и скопившегося на улицах снега.