В Санкт-Петербурге состоится Международный арктический форум

Организаторы отмечают, что многие события в рамках Международного арктического форума все равно пройдут в Архангельске, говорится в «Российской газете».









Известно, что петербургский форум состоится в КВЦ «Экспофорум», в залах которого можно уместить до трех тысяч человек. Перенос дат не планируется, поэтому об Арктике поговорят 9 и 10 апреля.