В Ленинградской области нашли две похищенные Toyota

Полицейские обнаружили угнанные Toyota в Ленинградской области, передаёт 17 января ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.





Первый автомобиль сотрудники полиции нашли 15 января в поселке Ленинское Выборгского района Ленинградской области. Сейчас иномарка уже передана хозяину.





После этого, 16 января, отыскалась и вторая пропажа. Toyota обнаружили в поселке Кирилловское.





Отмечается, что хозяева машин узнали свои транспортные средства без родных номерных знаков. Угонщики успели заменить номера.





Сейчас полиция проводит проверку по факту обнаружения и пропажи иномарок. Подробности случившегося устанавливаются.





На днях Gazeta.SPb рассказывала о том, что на шоссе Революции грабители угнали автомобиль и отняли деньги с помощью аэрозоля . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



