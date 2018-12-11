Из-за коммунальной аварии на Белградской улице изменились маршруты общественного транспорта



На это время было решено скорректировать движение транспорта, проезжающего по Белградской улице от проспекта Славы до улицы Турку, говорится в сообщении «Теплосети Санкт-Петербург». Сейчас в зоне отключения находятся пять домов. В них поступает горячая вода, но практически отсутствует отопление.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что госпитализацией пострадавших от прорыва трубы на Орджоникидзе заинтересовалась прокуратура . (Элла Андреева, Gazeta.SPb)

На это время было решено скорректировать движение транспорта, проезжающего по Белградской улице от проспекта Славы до улицы Турку, говорится в сообщении «Теплосети Санкт-Петербург». Сейчас в зоне отключения находятся пять домов. В них поступает горячая вода, но практически отсутствует отопление.

О прорыве трубы сообщили жители Фрунзенского района. Они начали жаловаться на холодеющие батареи после восьми часов утра. Эксперты, прибывшие на место происшествия, обнаружили дефект в трубопроводе диаметров 800 миллиметров. Они незамедлительно приступили к работам и планируют закончить в течение суток.