Очевидцы засняли на видео драку водителей снегоуборщика и легкового автомобиля на Смольном проспекте

Водитель, сдавая назад на полосе одностороннего движения, врезался в «Шкоду». После этого оба мужчины выбежали на улицу и начали бурно выяснять отношения. Кто именно стал зачинщиком драки – сложно сказать. К счастью, мимо проходил сотрудник правоохранительных органов, который призвал агрессоров к порядку.