Ленобласть вошла в топ лучших зимних курортов

Специалисты компании ТурСтат провели интернет-опрос и выявили лучшие курорты в России для зимнего отдыха. Об этом сообщает представитель компании.





Так, самым популярным зимним курортом с 40% голосов стал Сочи. На втором месте подмосковные курорты – они набрали 15%. Третье место осталось за Северным Кавказом – ему отдали голоса 14% пользователей. Далее расположились Кемеровская область, Урал и Алтай.





Ленинградская область оказалась на седьмой строчке рейтинга и набрала 5% голосов.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что 8,5 млн туристов за 2018 год сделали Петербург лучшим туристическим городом в России . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



