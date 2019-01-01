Беглов рассказал петербургским школьникам о том, что такое мужество



Врио главы города попросил школьников и их родителей никогда не забывать о ветеранах. Помимо прочего, он призвал их вместе отправиться 27 января на Дворцовую площадь с портретами родными и близких, которые отстаивали Ленинград в ВОВ, говорится в сообщении администрации Санкт-Петербурга.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что минута молчания пройдёт в Петербурге в день снятия блокады. (Элла Андреева, Gazeta.SPb) Врио главы города попросил школьников и их родителей никогда не забывать о ветеранах. Помимо прочего, он призвал их вместе отправиться 27 января на Дворцовую площадь с портретами родными и близких, которые отстаивали Ленинград в ВОВ, говорится в сообщении администрации Санкт-Петербурга.

Урок пятиклассников и шестиклассников посвятили теме мужества. Разговор состоялся в преддверии памятной даты – 75 лет со дня снятия блокады Ленинграда. Беглов рассказал о том, насколько важен подвиг всех, кто отстоял город в тяжелые времена. Он поставил героев в пример и заявил, что «их подвиг – пример настоящей любви к Родине».