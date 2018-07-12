Два гражданина Китая отправятся в петербургскую колонию за контрабанду картин

Мужчины признали свою вину и теперь будут отбывать наказание в колонии общего режима в течение двух лет. Специалисты, которые забрали картины на экспертизу, рассказали, что их общая стоимость равна двум миллионам рублей, говорится в сообщении Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.