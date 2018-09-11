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Шарапова хочет посетить Санкт-Петербург для участия в теннисном турнире
19:55
Тэги: теннис, мария шарапова
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