Шарапова хочет посетить Санкт-Петербург для участия в теннисном турнире



Известно, что Мария Шарапова на протяжении нескольких лет не принимала участие в St. Petersburg Ladies Trophy, но наконец об этом удалось договориться. Вместе с известной теннисисткой в северную столицу прилетит команда из четырех человек, а также мама, говорится в ТАСС.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на женский турнир по теннису в Санкт-Петербурге ждут сильнейших спортсменок 15-ти стран. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)



St. Petersburg Ladies Trophy – один из престижнейших теннисных турниров для женщин. Несмотря на то, что соревнования пройдут с 28 января по третье февраля, спортсменка, скорее всего, приедет в Санкт-Петербург заранее. Организаторы турнира обещают, что готовят для всех участниц экскурсионную программу, которая позволит гостям города увидеть красоты Санкт-Петербурга, окунуться в его историю.