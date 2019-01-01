В петербургской типографии ликвидировали открытое горение

Сотрудники МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщают, что к 18:15 на Ленинском проспекте спасателям удалось ликвидировать открытое горение. Сообщение о пожаре поступило около 16:00 на телефон экстренной службы.





В настоящее время проводится проливка, разборка горевших конструкций.





Напомним, возгорание произошло в четырёхэтажном здание на втором этаже, на месте работы было порядка 40 сотрудников, 30 из них сотрудникам МЧС удалось эвакуировать оперативно.





На место происшествия, сообщают СМИ, прибыл временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов. На месте также работают следователи.





Беглов принял доклад у оперативного штаба, в котором уточнили, что взрывчатых веществ в газетном комплексе на Ленинском не нашли. К ликвидации пожара привлекли 41 единицу техники и 175 человек личного состава от РСЧС и 21 единица техники и 91 человек личного состава от МЧС.