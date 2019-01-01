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В петербургской типографии ликвидировали открытое горение
19:53
Тэги: происшествие, типография, кировский район
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