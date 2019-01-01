В Санкт-Петербурге бороться с последствия снегопада будут более тысячи снегоуборочных машин и дворников

Сейчас улицы города убирают более тысячи дворников. Их главная задача – расчистить путь для петербуржцев и гостей города к особо важным объектам. К таким, например, относятся станции метро.



Всего за полмесяца в Санкт-Петербурге выпало примерно 60 сантиметров осадков, рассказывает начальник отдела комплексного благоустройства Комитета по благоустройству Елена Мизгулина. Дворники, говорит она, работают во всех районах северной столицы. Они стараются сделать все, чтобы снег не становился причинами ДТП и пробок.





Мизгулина обещает, что ведомство постарается отыскать еще несколько сотен машин спецтехники, который помогут ускорить процесс.







