Причины гибели троих человек в результате пожара на Ленинском проспекте расследует прокуратура

Ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту гибели троих человек в результате пожара в четырехэтажном здании на Ленинском проспекте, расследует прокуратура. Об этом сообщают сотрудники ведомства.





Прокурор Кировского района Санкт-Петербурга находится на месте происшествия для контроля за ходом следственных действий





Напомним, сообщение о пожаре поступило сотрудникам МЧС в 16:00. В 17:19 очаг возгорания удалось локализовать.





Горело 4-х этажное разноуровневое здание. Очаг возгорания был на втором этаже. В результате горения произошло обрушение перекрытий между этажами.





К ликвидации пожара привлекли 41 единицу техники и 175 человек личного состава от РСЧС и 21 единица техники и 91 человек личного состава от МЧС.