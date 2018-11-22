Минута молчания пройдёт в Петербурге в день снятия блокады

Сегодня, 17 января, на совещании, где обсуждались мероприятия, посвящённые празднованию 75-летия снятия блокады, было принято решение провести минуту молчания. Об этом сообщает Смольный.





Решение было принято по инициативе врио губернатора Петербурга Александра Беглова. Глава города разъяснил, что при подготовке праздничной программе нужно учесть пожелания ветеранов войны и блокады. Одним из таких пожеланий и стало объявление минуты молчания в память о жертвах этого непростого для города времени.





Минута молчания будет объявлена в день празднования снятия блокады Ленинграда – 27 января.



Сегодня Gazeta.SPb рассказывала о том, что у станций метро Петербурга будут раздавать блокадные Сегодня Gazeta.SPb рассказывала о том, что у станций метро Петербурга будут раздавать блокадные ленточки . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



