Мужчина отсидит в тюрьме 3,5 года за участие в террористической организации «Сеть»



Слушание проходило в Ленинградском окружном военном суде. Известно, что в участие в организации «Сеть» обвиняют также еще одного жителя северной столицы. Единомышленники хотели устроить вооруженный мятеж, чтобы захватить власть. К этому они шли несколько месяц, иногда выезжая для тренировок на полигоны, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что суд Петербурга отправил в колонию женщину, которая расческой нанесла черепно-мозговую травму двухлетней девочке. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)



Мужчина, когда его обвинили в участие в террористическом сообществе, согласился помогать следствию в раскрытии дела. Благодаря сотрудничеству и тому, что подозреваемый признал свою вину, ему предстоит отсидеть в исправительной колонии общего режима всего три с половиной года.