Движение в Петербурге парализовано: город стоит в десятибалльных пробках

Сегодня, 17 января, в Петербурге, согласно данным “Яндекс. Карты”, наблюдаются пробки в 10 баллов. Это вызвано обильным снегопадом, который начался ещё утром.





Как сообщает dp.ru сейчас стоят Петроградская сторона и центр города. Также немаленькие заторы на Невском, Лесном и Каменноостровском проспектах, на Смольной и Выборгской набережных.





Таксисты пользуются повышенным спросом и увеличивают тарифы, а коммунальщики пытаются делать всё возможное, чтобы скорее расчистить магистрали города. Так, утром на уборку снега было направлено больше тысячи единиц техники.





Пока город на Неве стоит в пробках, Ленинградская область сидит без электричества. Сегодня Gazeta.SPb рассказывала, что без света остались три тысячи жителей 53 населённых пунктов Ленобласти . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



