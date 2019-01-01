В Санкт-Петербурге назначили новых председателей шести комитетов

Возглавить комитет по промышленной политике и инновациям доверили Юрию Калабину. Довольно продолжительное время он работал в компании, входящую в холдинг РЖД.





Без поста осталась и Ирина Бабюк – ее месте главы комитет по инвестициям занял Роман Голованов. К слову, Голованов уже около 10 лет работает в ведомстве, поэтому должен справиться с возложенными на него обязанностями.





Комитет имущественный отношений также лишился своего руководителя и обрел нового в лице Валерия Калугина. Ранее он работал в комитете по земельным ресурсам и землеустройству.





Заниматься здравоохранением в Санкт-Петербурге станет Дмитрий Лисовец, который является главным врачом городской больницы номер 40 в Курортном районе. Территориальным развитием будет руководить Александр Бельский, говорится на сайте администрации Санкт-Петербурга.









Так, известно, что место руководителя комитета по экономической политике займет Валерий Москаленко. Это, можно сказать, повышение специалиста, ведь до этого он работал в этом же ведомстве, но на должности заместителя председателя. Прошлый глава занимал свою должность около года – чем займется Иван Филиппов пока неизвестно.