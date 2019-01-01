Действующий губернатор Петербурга заявил, что на месте пожара в типографии взрывчатых веществ не обнаружено

Официально известно, что в результате пожара три человека погибли, еще трое госпитализированы. Пожар на Ленинском проспекте в типографии произошел около 16:00.





На место происшествия, соощают СМИ, прибыл временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов. На месте также работают следователи.





Беглов принял доклад у оперативного штаба, в котором уточнили, что взрывчатых веществ в газетном комплексе на Ленинском не нашли.





Возгорание произошло в четырёхэтажном здание на втором этаже, на месте работы было порядка 40 сотрудников, 30 из них сотрудникам МЧС удалось эвакуировать оперативно.