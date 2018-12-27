Суд Петербурга отправил в колонию женщину, которая расческой нанесла черепно-мозговую травму двухлетней девочке





Она обвиняется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего лица, с применением предметов, используемых в качестве оружия».



Суд установил, обвиняемая в ходе ссоры, возникшей из-за того, что девочка бегала и мешала женщине собираться на работу, ударила ребенка расческой по голове. Осколок расчески застрял в голове у малышки. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии. Кроме того, врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму у девочки.





Подсудимая признала свою вину в совершении этого преступления.





Ранее сообщалось о том, что в Петербурге трехлетняя девочка обварилась кипятком из опрокинутого чайника. (Майя Брик, Gazeta.SPb)

Московский районный суд Петербурга приговорил женщину, которая ударила свою двухлетнюю племянницу расческой, к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре.