В Лахте больше часа полыхал деревянный дом

Сегодня, 17 января, примерно в 13:30 в МЧС поступил звонок, собщалось о том, что в поселке Лахта Приморского района Петербурга загорелся частный дом. Информацию об этом разместили на портале “МЧС медиа”.





На месте спасатели установили, что возгорание произошло в двухэтажном частном доме по улице Круговой. Пожар распростанился на оба этажа.





Бригада из 15 человек с использованием четырех единиц техники сумела ликвидировать пожар к трём часам дня.





Информации о пострадавших пока не поступало. Ведомство устанавливает причины случившегося.





Недавно Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Петро-Славянке загорелся частный дом. Во время пожара погиб человек . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



