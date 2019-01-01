Сотрудники МЧС, которые семь лет получали взятки, отправятся под суд

В несколько петербургских судов Петербурга поступили уголовные дела. Четверым сотрудникам МЧС – подполковнику внутренней службы Александру Цатурову, и капитанам Сергею Юганцеву, Алексею Самородову и Дмитрию Червякову – вменяется систематическое получение взяток. Об этом соощает “Фонтанка”.





Из материалов дела следует, что обвиняемые в течение семи лет принимали денежные средства от компании “ Балтмонолитстрой”, а именно от её учредителя Андрея Колесниченко. Предприниматель платил сотруникам МЧС за то, что те закрывали глаза на многочисленные нарушения компании при установке и обслуживании противопожарных систем в жилых домах, а также в офисах.





Всего обвиняемые за семь лет получили на свои счета около двух млн рублей. Всё дела находятся в судах Петербурга, при этом фигурантом стал и сам предприниматель за дачу взятки.





Недавно Gazeta.SPb писала, что взятка сотруднику комитета по природопользованию обернулась обычным штрафом . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb)



