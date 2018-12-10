

В первую пятерку вошли: Дергачев, Каблуков, Кетов, Гавриков, Рундблад. Во второй сыграют: Кузьменко, Бывальцев, Барабанов, Хафизуллин, Земченок. В составе третьей пятерки — Гусев, Прохоркин, Якупов, Белов, Зуб. В последней — Кручинин, Дацюк, Плотников, Семин, Морозов.

Ворота армейцев с берегов Невы будет защищать Шестеркин. Хелльберг в запасе

Матч состоится в Ледовом дворце. Начало в 19.30 по московскому времени.

Ранее сообщалось о том, что СКА сыграет с московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.(Майя Брик, Gazeta.SPb)







Фото: ХК СКА











Хоккейный клуб СКА объявил состав на матч с московским «Динамо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на официальной странице клуба «Вконтакте».