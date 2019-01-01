Число погибших при пожаре в петербургской типографии возросло до трех

Тела нашли под завалами.





Напомним, около 16.00 17 января 2019 года в газетном комплексе, расположенном на Ленинском проспекте, 139, произошел пожар, в результате которого погибли три человека. Личности погибших не установлены. Во время пожара пострадали три человека.



Пламя разрушило перекрытия между вторым и третьим этажами. В ликвидации пожара задействованы 266 человек и 62 единицы техники.





Ранее сообщалось о том, что в Петербурге возбуждено уголовное дело по факту гибели человека во время пожара в типографии на Ленинском.(Майя Брик, Gazeta.SPb)













Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"













