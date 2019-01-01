Суд отправил в колонию на три с половиной года анархиста по делу «Сети»

Ему назначено наказание в виде 3.5 лет лишения свободы с отбыванием наказание в исправительной колонии общего режима.





Ранее суд продли арест двум фигурантам дела.





Они обвиняются в создании и участии террористической организации. По версии ФСБ, участники планировали устроить терракты на территории России. Кроме того, как считает следствие, они планировали устроить взрыв во время выборов президента РФ.