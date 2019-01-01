С завода General Motors в Петербурге пропало дорогое оборудование

Компания General Motors, а именно её представительство в Петербурге, обратилась в отдел полиции в Пушкинском районе. Об этом сообщает “Фонтанка”.





Заявитель рассказал, что на заводе General Motors, который находится в Шушарах, не досчитались оборудования стоимостью в 40 млн рублей.





Примечательно, что завод в Шушарах сейчас фактически не работает. Его ранее хотел выкупить белорусский концерн, но пока этого не случилось.





Также отмечатется, что General Motors не сообщила обстоятельства, при которых обнаружила пропажу оборудования. Также компания не рассказала о предполагаемом похитителе.





Сейчас полиция проводит проверку по факту случившегося.





Недавно Gazeta.SPb писала, что мусоросжигательный завод в Каменке не прошел экологическую экспертизу . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



