Суд Петербурга продлил срок содержания под стражей Валерию Израйлиту

Смольнинский районный суд Петербурга продлил срок содержания под стражей бывшему председателю совета директоров ОАО «Компания “Усть-Луга” Валерию Израйлиту до 20 июня 2019 года, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службы судов Северной столицы.





Он обвиняется в мошенничестве, махинации с валютой и отмывании денежных средств.





Сторона защиты просила изменить меру на любую, которая не связана с лишением свободы. И сторона защиты, и сторона обвинения просили суд предварительное слушание отложить, так как один из адвокатов знакомится с материалами дела, а один из прокуроров не явился по причине занятости.





Следующее предварительное слушание назначено на 14 февраля.





Напомним, Валерий Израйлит обвиняется в хищении 1,5 млрд рублей. В 2016 году он был задержан сотрудникам ФСБ по подозрению в мошенничестве и отмывании денежных средств в особо крупном размере.

