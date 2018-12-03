В Ленинградской области без электричества остались три тысячи человек

Сегодня, 17 января, 53 населённых пункта в Ленинградской области были отключены от электричества в связи с аварийными погодными условиями. Об этом сообщает Минэнерго.





В двум часам дня отключили 170 трансформаторных подстанций – это привело к тому, что почти три тыс человек в Ленинградской области остались без электричества.





При этом пострадало пять социально значимых объектов. Энергоснабжение в них поступает через резервные источники.





Порывы ветра достигают 12 метров в секунду. Температура воздуха составляет – 4°С.





Ленэнерго уже переведён на особый режим работы. Над восстановлением электричества в Ленинградской области сейчас работают 680 сотрудников и 237 единиц техники.





Недавно Gazeta.SPb писала, что в Тосненском районе сначала отключили воду, а потом и электричество . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



