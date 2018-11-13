В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту гибели человека во время пожара в типографии на Ленинском





Около 16.00 17 января 2019 года в газетном комплексе, расположенном на Ленинском проспекте, 139, произошел пожар, в результате которого погиб один человек. Личность погибшего не смогли установить, так как тело сильно обгорело. Кроме того, известно о трех пострадавших во время пожара.





После ликвидации пожара спасателями следователи и криминалисты приступят к осмотру места происшествия,сообщили Gazeta.SPb в Следственном комитете по Петербургу.





Расследование уголовного дела продолжается.



Ранее сообщалось о том, что Ранее сообщалось о том, что в результате пожара на Ленинском погиб один человек, трое пострадали.(Майя Брик, Gazeta.SPb)











Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"











Следственными органами ГСУ СК России по Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Причинение смерти по неосторожности».