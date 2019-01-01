В результате пожара на Ленинском погиб один человек, трое пострадали

Тело погибшего достали из-под завалов. Его личность не смогли установить, так как тело сильно обгорело.



Трое человек пострадали — двое мужчин и одна женщина. Пострадавшие доставлены в больницу.





Сообщение о пожаре в четырехэтажное здании поступило около 16.00. Возгоранию присвоен второй ранг сложности. Пламя разрушило перекрытия между вторым и третьим этажами. В ликвидации пожара задействованы 105 человек и 23 единицы техники.



Ранее сообщалось о том, что н Ранее сообщалось о том, что н а Ленинском проспекте продолжают тушить пожар в типографии.(Майя Брик, Gazeta.SPb)











Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"









