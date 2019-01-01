Ограничения движения транспорта в Петербурге в связи с парадом в честь снятия блокады

Движение транспортных средств будет ограничено в центре Петербурга в связи с подготовкой к торжественному параду в честь 75-летия снятия блокады и его проведением, передаёт Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.





Так, по набережной Мойки, Миллионной улице, Певческому проезду, наб. Зимней канавки по Дворцовой наб. движение прекратится 22 января (с 20 до 23 часов), 24 января (с 9 до 13 часов), с 26 на 27 января (с 16 до 13 часов).





Также движение будет запрещено по Дворцовому проезду, Адмиралтейскому проспекту, Адмиралтейской наб., частично по Невскому проспекту 22 января (с 20 до 23 часов), 24 января (с 9,5 до 13 часов), 27 января (с 8 до 13 часов).





Недавно Gazeta.SPb освещала тему парада в честь прорыва блокады Ленинграда на Дворцовой площади Петербурга: репетиции, погода и состав . (Виктория Елисеева, GazetaSPb).



