В Петербурге задержаны злоумышленники, которые хотели скрыться с квадроциклом на такси





Находясь на маршруте патрулирования, наряд вневедомственной

охраны увидел у дома №7 на Мгинской улице двоих мужчин, которые катили по двору квадроцикл, а затем попытались погрузить его в такси. Сотрудники Росгвардии приняли решение проверить у граждан документы, но как только мужчины увидели приближающийся наряд вневедомственной охраны, они бросили квадроцикл и побежали в разные стороны, однако были задержаны.



Позже удалось установить, что квадроцикл принадлежит 24-

летней местной жительнице и незадолго до этого был похищен

злоумышленниками из парадной дома №9 на Андреевской улице.



Выезжала следственно-оперативная группа. Похищенное изъято.

Задержанные были переданы сотрудникам 5 отдела полиции.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о

возбуждении уголовного дела.





Ранее сообщалось о том, что житель Петербурга обвиняется в угоне такси и кражах имущества из автомобилей. (Майя Брик, Gazeta.SPb)











Фото: УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти











Во Фрунзенском районе Петербурга задержаны двое граждан одной из среднеазиатских республик в возрасте 30 и 35 лет, которые совершили кражу квадроцикла и пытались скрыться вместе с похищенным на такси, сообщили Gazeta.SPb в УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти.