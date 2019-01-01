На Ленинском проспекте продолжают тушить пожар в типографии. В здании находятся люди (ФОТО)

Сообщение о пожаре поступило в 15:54 на телефон экстренной службы. Об этом сообщают в МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.





Сообщалось, что горит четырехэтажное здание. Пламя захватило второй этаж. В 16:08 ранг пожара повышен до №2.





Спустя время пламя разрушило межэтажные перекрытия и произошло обрушение между 2 и 3 этажами. СМИ сообщают, что в здании находятся люди. К ликвидации пожара привлекли 23 единицы техники и 105 человек личного состава.



Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"/vk.com (скрин видео)



Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"/vk.com (скрин видео)

Сведения о пострадавших уточняются.







