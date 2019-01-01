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На Ленинском проспекте продолжают тушить пожар в типографии. В здании находятся люди (ФОТО)
17:00
Тэги: происшествие, пожар, кировский район
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