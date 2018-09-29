Житель Петербурга нашел боеприпасы и оказался на скамье подсудимых





Как полагает следствие, обвиняемый в ноябре прошлого года на улице Зайцева обнаружил пакет с патронами. При этом он не стал обращаться в полицию, а присвоил патроны, намереваясь в дальнейшем их реализовать.

Впоследствии, обвиняемый был задержан сотрудниками полиции за совершение административного правонарушения. Мужчине было предложено добровольно выдать предметы, запрещённые в гражданском обороте или добытые преступным путём, что он и сделал.



Экспертиза показала, что изъятые у обвиняемого патроны относятся к категории боеприпасов.



Дело будет направлено в суд ля рассмотрения по существу, уточнили в прокуратуре Петербурга.



Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.



Ранее сообщалось о том, что Ранее сообщалось о том, что петербуржец незаконно хранил и сбывал боеприпасы. (Майя Брик, Gazeta.SPb)

Житель Петербурга обвиняется по статье «Незаконное приобретение и ношение боеприпасов», сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре.