В Петербурге начинается реставрация главпочтамта

В текущем 2019 году начинается реставрация главпочтамта в Северной столице. В планах улучшить фасады зданий, расположенных на Почтамтской улице, Почтамтском переулке и на улице Якубовича. Об этом сообщает “РИА Новости”.





Отвечать за реставрацию будет “Почта России”. Генеральный директор организации – Николай Подгузов – отмечает, что главпочтамт в Петербурге – это история, что он выступает визитной карточкой “Почты России”.





Планируется отреставрировать здания по Почтамтской улице, Почтамтскому переулку и по улице Якубовича. Проект работ уже согласован с органами охраны объектов культурного наследия.





До конца января производственные подразделения переедут в другие здания. В отделениях, которые расположены неподалеку от главпочтамта, откроют дополнительные окна по работе с населением.





Ранее Gazeta.SPb писала, что Петербургский главпочтамт уходит на реконструкцию . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



