Суд продлил арест еще одному фигуранту дела «Сети» антифашисту Бояршинову

Санкт-Петербургский городской суд вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении фигуранта дела «Сеть» Юлия Бояршинова, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.





Он будет находиться под арестом до 22 марта 2019 года.





Бояршинов просил избрать более мягкую меру.





Ранее суд продлил арест Виктору Филинкову.





Они обвиняются в создании и участии террористической организации. По версии следствия, участники планировали устроить терракты на территории России. Кроме того, как считает следствие, они планировали устроить взрыв во время выборов президента РФ.



