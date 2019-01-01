В Петербурге продают уникальный «Волга-Кортеж» за четыре млн рублей

Объявление появилось на сервисе «Юла».





Как говорится в описании, «Волга-Кортеж» была сделана в 1995 году на базе ГАЗ-31029 в Центральном научно-исследовательском автомобильном и автомоторном институте «НАМИ» в единичном экземпляре.





В основе лимузина — ГАЗ-31029 с «402-м» мотором, четырехступенчатой коробкой передач и барабанными тормозами.



«Также у автомобиля был восстановлен салон до состояния оригинала, вышедшего из ворот НАМИ в 1995 году», - говорится в объявлении.





Стоимость автомобиля оценивается в четыре млн рублей.





(Майя Брик, Gazeta.SPb)











Фото: "Юла"











В Петербурге появилось объявление о продаже концепт-кара «Волга-Кортеж» — одного из первых лимузинов в новейшей истории России.