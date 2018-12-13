У жены моряка в Петербурге похитили дорогостоящую иномарку

Накануне, 16 января, в отдед полиции обратилась женщина и рассказала, что автомобиль её мужа, моряка дальнего плавания, похитили. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.



Известно, что угон произошёл в Красносельском районе города у одного из домов по Ленинскому проспекту. Автоледи сообщила, что оставила Jaguar здесь, на неохраняемой парковке, 15 января. Пропажу заявительница обнаружила утром 16 января.





Ущерб оценили в 3,2 млн рублей. Установлено, что владельцем автомобиля является супруг заявительницы, который сейчас находится в рейсе, а женщина пользуется иномаркой по доверенности.

Сейчас правоохранители проводят проверку по этому делу.



