В Гатчине ночной похититель обчистил “Связной”

Накануне, 16 января, в отдел гатчинской полиции в Ленинградской области обратился мужчина. Он рассказал, что является хозяином магазина “Связной” и сообщил, что обнаружил пропажу некоторых гаджетов, передаёт ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.





Выяснилось, что в районе пяти утра 16 января в салоне связи сработала сигнализация, однако, когда сотрудники охранной организации прибыли, вора на месте уже не было.





Похититель успел прихватить два iPhone общей стоимостью 106 тыс рублей, четыре смартфона Huawei (каждый стоимостью до 40 тыс рублей). Кроме того, ночной воришка забрал с собой планшет. Общий ущерб оценили примерно в 250 тыс рублей.





Сейчас в отношении гатчинского вора возбуждено уголовное дело и ведутся его поиски.





Недавно Gazeta.SPb писала, что мигрант совершил разбойное нападение на девушку и похитил у неё телефон . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



