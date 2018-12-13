Житель Петербурга обвиняется в угоне такси и кражах имущества из автомобилей

Житель Петербурга обвиняется в совершении ряда краж в Выборгском районе, а также в угоне такси, сообщили Gazeta,SPb в прокуратуре.





Как полагает следствие, обвиняемый в июле 2018 года во дворе дома 9 на проспекте Художников нашел ключи и угнал такси марки Skoda Octavia, стоимостью более 570 тыс. рублей.



Кроме того, с апреля по сентябрь прошлого года обвиняемый незаконно проникал в припаркованные автомобили, разбивая стекла машин. Таким образом он совершил семь краж, похитив детские автокресла, инструменты, мобильные телефоны, видеорегистраторы, навигаторы и другое имущество.





При попытке совершения очередного преступления обвиняемый был задержан сотрудниками полиции.





Дело направлено для рассмотрения по существу.



