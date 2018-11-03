С марта “Победа” прекращает международные рейсы из Пулково

Накануне, 16 января, авиакомпания-лоукостер “Победа” прекратила продажи билетов на международные рейсы, следующие из петербургского Пулково в марте. Об этом сообщает “Мойка78” со ссылкой на “Ведомости”.





Теперь при попытке забронировать билет на какую-то дату в марте, сайт предлагает рассмотреть другие варианты. Например, полететь за границу через другой российский город, в частности, через Москву.





Авиакомпания “Победа” пока не дала разъяснений по этому поводу и не назвала причин прекращения международных рейсов с марта.





Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что лоукостер "Победа" запускает рейсы между Петербургом и Калининградом . (Виктория Елисеева).



