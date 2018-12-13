В Петербурге задержаны подозреваемые в угоне автомобиля и краже топлива с заправки





Наряд вневедомственной охраны увидел у дома №30 на Бестужевской улице припаркованный автомобиль «ВАЗ-21074», который, согласно ранее полученной информации, находился в федеральном розыске, так как водитель данной машины совершил кражу топлива с одной из заправочных станций Адмиралтейского района.



В салоне разыскиваемой машины находилось четыре человека, поэтому

на место происшествия был направлен второй наряд вневедомственной

охраны. Сотрудники Росгвардии блокировали припаркованный автомобиль и задержали двоих мужчин и двух женщин, находившихся в машине.

Документов на данную машину задержанные при себе не имели, при

этом провода зажигания у автомобиля были соединены напрямую.



Выезжала следственно-оперативная группа. Позже удалось установить, что данное транспортное средство принадлежит 34-летнему мужчине.





Задержанные, все ранее судимые, были переданы сотрудникам 21 отдела

полиции.





По данному факту проводится проверка, устанавливается причастность

задержанных к угону данного автомобиля и краже топлива с заправочной

станции.





В Калининском районе Петербурга задержаны двое мужчин в возрасте 27 и 28 лет и две гражданки в возрасте 26 и 24 лет, находившиеся в автомобиле «ВАЗ-21074», который числится в федеральном розыске, сообщили Gazeta.SPb в УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти.