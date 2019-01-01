Участник преступной группы из Петербурга осужден за кражу стройтехники трассы М-11 на сумму более 35 млн рублей





Суд установил, что в 2016 году Виктор Миронов вступил в преступную группу, созданную в Петербурге с целью получения прибыли от реализации украденной специализированной строительной техники. Отмечается, что участниками преступной группы были жители Петербурга, Смоленской области и Чечни.



В период с мая 2016 года по май 2017 года злоумышленники похитили с участков строящейся федеральной скоростной автодороги «Москва – Санкт-Петербург» в Маловишерском и Новгородском районах десять экскаваторов-погрузчиков, а также два автокрана.





Общая сумма ущерба составила более 35 млн рублей.

Соучастники Миронова ранее получили реальные сроки. Четвертый участник преступной группы разыскивается.



Ранее сообщалось о том, что Ранее сообщалось о том, что гендиректор ООО«СМУ-2002» получи л условный срок за мошенничество с квартирой на четыре млн рублей.(Майя Брик, Gazeta.SPb)

Чудовский районный суд приговорил жителя Петербурга к четырем годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщили Gazeta.Spb в прокуратуре Новгородской области.