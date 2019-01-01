У станций метро Петербурга будут раздавать блокадные ленточки

В пятницу, 18 января, в Северной столице пройдет акция, в ходе которой будут раздавать памятные ленточки в честь годовщины прорыва блокады Ленинграда. Об этом сообщают “Волонтёры победы”.





Мероприятие будет проходить с 17 до 18 часов около некоторых станций петербургского метрополитена: Маяковская, Садовая, Ломоносовская, Горьковская, Василеостровская Адмиралтейская, Площадь Восстания, Технологический институт, Невский проспект.



